محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية اللجان الانتخابية لجولة الإعادة | صور

اطمأن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جاهزية عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، من بينها اللجنة الفرعية رقم 119، ومقرها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة للدائرة الأولى (كفرالشيخ–قلين).

كما تفقد الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان انتظام وسير العملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، بدائرة المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إلى أنه يشارك مليونان و420 ألفاً و182 ناخبًا فى الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، فى انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم مناقشة استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.

كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءتها والإنارة والنظافة بها.