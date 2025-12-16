قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
محافظات

كفر الشيخ.. جاهزية 48 لجنة ببيلا لجولة إعادة النواب | صور

محمود زيدان

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، كافة التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة، استعدادًا لاستقبال الناخبين يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، وذلك عقب تجهيز 48 مقراً انتخابياً على مستوى المدينة وقرى المركز.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات المكثفة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وتأتي هذه التوجيهات تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوى داخل المقار الانتخابية، والعمل على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي معوقات.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الأعمال شملت فحص شامل للمقار الانتخابية، والتأكد من كفاءة منظومة الإضاءة والتهوية، وجاهزية المولدات الكهربائية كبدائل للطاقة، إلى جانب تأمين مداخل ومخارج اللجان، وتوفير المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة المواطنين وأطقم العمل داخل اللجان.

وأضافت «بركات»، أن الوحدة المحلية قامت بتجهيز اللجان بالأثاث المناسب والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، بما يحقق الانسيابية في حركة الناخبين وانتظام العمل، فضلًا عن اتخاذ إجراءات خاصة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير كراسٍ متحركة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مهيأة أمام المقار.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلى أنه جرى رفع علم الجمهورية على جميع اللجان، وتركيب لافتات إرشادية واضحة تتضمن اسم ورقم كل لجنة، لتسهيل وصول الناخبين، مؤكدة أن جميع المقار أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال المواطنين خلال جولة الإعادة.

ودعت رئيس مركز ومدينة بيلا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين ويدعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ الديمقراطية والاستقرار.

يُذكر أن محافظة كفر الشيخ أنهت تجهيز 501 مقر انتخابي تضم 527 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا وناخبة، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير النواب

