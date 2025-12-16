قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رفع مخلفات الأمطار وتجهيز لجان الإعادة بدسوق في كفر الشيخ.. صور

محمود زيدان

واصل جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمشتل وأقسام النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، استكمال تنفيذ حملات نظافة مكبرة بنطاق المقرات الانتخابية والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى اللجان الانتخابية بنطاق مركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق مركز ومدينة دسوق والأحياء، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب الأشجار ورفع مخلفات التقليم ومخلفات الأمطار ورفع كفاءة النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.

جاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل، أحمد المصري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ورؤساء القرى وإدارة المشتل، وبحضور فريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.

يأتي ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، والسعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

