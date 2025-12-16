قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 جنيهات دفعة واحدة .. تراجع غير مسبوق فى أسعار الدواجن بالأسواق الآن
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
رياضة

طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025

طارق أبو العينين
طارق أبو العينين
حسن العمدة

شهد حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأفضل بعام 2025، المقام حاليًا في دولة قطر، حضورًا مصريًا مميزًا، في إطار مشاركة نخبة من قيادات الكرة العالمية ومسؤولي الاتحادات القارية والدولية في الحدث السنوي الأبرز على مستوى كرة القدم.

ومثّل مصر في الحفل كل من المهندس أحمد مجاهد، عضو لجنة الفاعلين لكرة القدم رجال بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، وطارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو اللجنة الاستشارية والتجارية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تأكيد جديد على الحضور المصري الفاعل داخل منظومة كرة القدم العالمية.

كما شهد الحفل، حضور إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار مشاركة قيادات الكرة المصرية في الفعاليات الدولية الكبرى.

وحضر الحفل أيضًا مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضمن الوفود الإعلامية المتخصصة المشاركة في تغطية الحدث، الذي يحظى باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية.

ويُعد حفل جوائز فيفا مناسبة كروية عالمية يتم خلالها تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والإنجازات المتميزة في كرة القدم على مدار العام، وسط حضور عدد كبير من نجوم اللعبة، ومسؤولي الاتحادات، وصنّاع القرار في كرة القدم الدولية.

ويعكس هذا التواجد المصري المتنوع المكانة التي تحظى بها الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي، والدور المتنامي للكوادر المصرية في الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية داخل المنظومة الكروية العالمية.

طارق أبو العينين ممدوح عيد مصطفي طنطاوي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي بيراميدز بيراميدز

