مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خطأ فادح من الشناوي.. نهاية الشوط الأول بتعادل منتخبي مصر ونيجيريا

منتخب مصر
حسن العمدة

تعادل منتخبا مصر ونيجيريا بهدف لكل منهما فى الشوط الأول، فى المباراة الودية التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وبدء اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

الفضة

الغرف التجارية: مكاسب الفضة تتفوق على الذهب وتجاوزت 110 %

سونيا الحبال

هل تؤثر صور الجماجم داخل السيارات على طاقة السائق؟

صورة أرشيفية

بعد فوضى التسعير والهلع الشرائي.. سوق السيارات يستفيق من جديد

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

