نواب البرلمان : استقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد عدد من نواب البرلمان اليوم أن القاهرة تولي استقرار وأمن دول الخليج العربي أولوية قصوى، مشددين على أن هذا الموقف ليس خياراً دبلوماسياً فحسب، بل جزءاً أصيلاً من عقيدة الأمن القومي المصري.

وقال النائب عادل مأمون عتمان، إن مصر تدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء حالة التصعيد المتسارعة في المنطقة، محذراً من تداعيات اتساع رقعة الصراع وما يفرضه ذلك من تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي. وأكد أن موقف مصر الحاسم جاء رافضاً أي اعتداءات أو تدخلات تهدد سيادة الدول العربية الشقيقة، بما فيها السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن، مؤكداً أن استقرار هذه الدول يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار النائب محمد شعيب إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف للرئيس السيسي مع القادة العرب والقوى الدولية الفاعلة يشكل صمام أمان لمنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة تمثل الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك.

من جانبها، أكدت النائبة ولاء الصبان، أن الموقف المصري يعكس التزاماً تاريخياً بدعم الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن استقرار دول الخليج العربي مترابط مع الأمن القومي المصري.

وأوضحت أن خطة الوساطة التي طرحها الرئيس السيسي مع الجانب الإيراني تمثل الطرح الواقعي والأكثر جدية لاحتواء الأزمة وإنهاء الصراع المسلح، مؤكدة أن مصر تظل الركيزة الأساسية لحماية البيت العربي.

وشدد النواب الثلاثة على أن مصر تعمل بمنظومة متكاملة تجمع بين الدبلوماسية الفاعلة، الحوار، والتحركات الاستباقية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما يضمن السلام والأمن للشعوب العربية بعيداً عن أي صراعات إقليمية محتملة.