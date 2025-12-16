فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

أوضح طبيب القلب الأمريكي جاك وولفسون أن الفحوصات الدورية بعد سن الأربعين ليست رفاهية بل ضرورة صحية للرجال.

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

وتساهم هذه الفحوصات في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات الأيض والإرهاق المزمن، وفقًا لموقع Fox News.

وتشير الدراسات إلى أن الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية يمكن أن يغيّر مسار الحياة بالكامل ويقلّل من المخاطر الصحية طويلة المدى، ومن أبرز هذه الفحوصات:

ـ ضغط الدم:

مراقبة ضغط الدم بانتظام تساعد على الوقاية من أمراض القلب والكلى والدماغ.

ـ تحاليل الدم الشاملة (CBC):

تكشف عن فقر الدم والالتهابات واضطرابات التخثر.

ـ تحاليل وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي (CMP):

تقدم مؤشرات مبكرة على مشاكل الكبد والكلى واضطرابات السكر والأملاح.

ـ صحة القلب:

تكلس الشرايين التاجية (CAC): يكتشف تراكم الترسبات قبل ظهور الأعراض، خاصة لمن لديهم خطورة متوسطة.

ـ تحليل الدهون المتقدم: يقدم صورة دقيقة عن أنواع الكوليسترول الضار.

ـ مؤشر hs-CRP للالتهاب:

يساعد على تقييم مخاطر القلب لبعض الفئات، رغم عدم اعتماده كفحص روتيني شامل.

ـ متابعة السكر والهرمونات والغدة الدرقية:

متابعة سكر الدم ومؤشرات مقاومة الإنسولين للرجال ذوي التاريخ العائلي أو نمط الحياة الخامل.

فحص وظائف الغدة الدرقية عند ظهور أعراض مثل الإرهاق، تغير الوزن أو اضطرابات المزاج.

فحوص هرمونية (التستوستيرون) عند انخفاض الرغبة الجنسية أو الإرهاق الشديد.

ـ الكشف المبكر عن السرطان:

سرطان القولون: يُوصى بالفحص بدءًا من سن 45 للرجال ذوي الخطورة المتوسطة مع مراعاة التاريخ العائلي.

فحص PSA للبروستاتا: يُناقش مع الطبيب بشكل فردي وفق الفوائد والمخاطر.

ـ فحوص اختيارية حسب نمط الحياة:

فيتامين D

مؤشر أوميجا-3

تصوير الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية لمن لديهم خطورة عالية للإصابة بالسكتات الدماغية