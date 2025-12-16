قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق الكرة مواجهة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت المقبل، حيث يدخل الأبيض المباراة وسط تحدي حقيقي بعد غياب نجومه الأساسيين، كل دقيقة على ملعب المقاولون العرب ستكون فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم، وكل حركة على أرض الملعب تحمل رسالة واضحة: الزمالك لن يتراجع، وسيواصل المنافسة رغم الصعوبات، ليؤكد أنه حاضر دائمًا على القمة. 

غيابات الزمالك عن لقاء حرس الحدود

ويغيب عن الفريق الثنائي أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة، بينما يتواجد محمود بنتايج مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، وانضم سيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لأمم إفريقيا.

كما يغيب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمنتخب مصر، بالإضافة إلى شيكو بانزا المنضم لمنتخب أنجولا، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف لاختيار التشكيل الأمثل وتعويض هذه الغيابات.

في الوقت نفسه، يقترب عمر جابر من العودة إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية بسبب الإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة وتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام الحرس، وإذا لم تكتمل جاهزيته، سيكون الاعتماد عليه في مباراة بلدية المحلة ضمن منافسات كأس مصر.

 فرصة البدلاء لإثبات أنفسهم

ويسعى عبد الرؤوف في التدريبات الأخيرة إلى تجهيز اللاعبين البدلاء وإعدادهم بدنيًا وفنيًا، بالإضافة إلى دراسة أفضل الطرق لتعويض غياب العناصر الأساسية، مع التركيز على تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الفريق في البطولة بعد أن أظهر الفريق نقاط القوة والضعف في الجولة السابقة.

وتتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء يوم السبت المقبل نحو ملعب المقاولون العرب بترقب كبير، كيف سيواجه الزمالك تحدي غياب نجومه ويستغل الفرصة لإبراز قدرات البدلاء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يسعى المدير الفني إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وإظهار الفريق بأفضل صورة، لتأكيد أن الأبيض لا يزال قادرًا على المنافسة والحفاظ على مكانته رغم كل التحديات.

مدرب الزمالك يمنح محمود جهاد الفرصة الأخيرة

عقد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمود جهاد لاعب وسط الفريق، وذلك قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخلال الجلسة، أكد عبدالرؤوف ثقته الكاملة في قدرات محمود جهاد، مشددًا على أنه يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للعب دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا إياه ببذل مزيد من الجهد والتركيز في التدريبات.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعب سيكون ضمن تشكيل الزمالك في مواجهة حرس الحدود القادمة ببطولة كأس عاصمة مصر.

كما شدد عبدالرؤوف على أهمية اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدًا أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مناسبة لتجربة عدد من لاعبي الفريق والوقوف على جاهزيتهم .

الزمالك حرس الحدود الزمالك وحرس الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

سيدة تواجه الحبس 3 سنوات لإدارتها نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع

حبس

شركات تروج لرحلات عمرة وهمية.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 3 مليون جنيه

سامي نصر الله، عضو مجلس النواب

سامي نصر الله : توجيهات الحكومة بإعداد حزمة استثمارية دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد