عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
توك شو

دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل

غزة
غزة
هاني حسين

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن المعاناة في قطاع غزة لا تزال مستمرة في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية بفعل الظروف الجوية القاسية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناطق الشرقية لقطاع غزة، إلى جانب المناطق الجنوبية الغربية، تشهد استمرارًا لعمليات القصف، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية ما زالت تتعرض لإطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مضيفا أنه تم، قبل قليل، انتشال جثمان شهيد في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، فيما أُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة نتيجة إطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المناطق الشرقية للقطاع، بما فيها مخيم البريج وحي الشجاعية وحي التفاح، لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل من قبل الآليات العسكرية.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة فاقمت من معاناة السكان، خاصة النازحين الذين يعيشون في خيام مؤقتة، حيث تجمعت مياه الأمطار حول الخيام، فيما غرقت خيام أخرى بالكامل، ما أدى إلى تلف احتياجات المواطنين الأساسية وزيادة معاناتهم اليومية.

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين الاحتلال

