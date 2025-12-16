دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن المعاناة في قطاع غزة لا تزال مستمرة في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية بفعل الظروف الجوية القاسية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناطق الشرقية لقطاع غزة، إلى جانب المناطق الجنوبية الغربية، تشهد استمرارًا لعمليات القصف، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية ما زالت تتعرض لإطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مضيفا أنه تم، قبل قليل، انتشال جثمان شهيد في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، فيما أُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة نتيجة إطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المناطق الشرقية للقطاع، بما فيها مخيم البريج وحي الشجاعية وحي التفاح، لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل من قبل الآليات العسكرية.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة فاقمت من معاناة السكان، خاصة النازحين الذين يعيشون في خيام مؤقتة، حيث تجمعت مياه الأمطار حول الخيام، فيما غرقت خيام أخرى بالكامل، ما أدى إلى تلف احتياجات المواطنين الأساسية وزيادة معاناتهم اليومية.