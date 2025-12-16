الأهلي السعودي يجدد عقد إدواردو ميندي حتى صيف 2028

أعلن النادي الأهلي السعودي تجديد عقد حارس مرماه السنغالي إدواردو ميندي لمدة موسمين ونصف، ليواصل مشواره مع الفريق حتى صيف عام 2028، وذلك في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي ودعم الاستقرار الفني للفريق.

ونجحت إدارة الأهلي في حسم ملف تمديد عقد ميندي، الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، عقب مفاوضات اتسمت بالمرونة والتفاهم بين الطرفين، في ظل رغبة مشتركة في استمرار التعاون.

ويأتي قرار التجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها الحارس السنغالي مع الأهلي، حيث شكّل عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، ما دفع الإدارة إلى تأمين استمراره ضمن صفوف القلعة الأهلاوية خلال المرحلة المقبلة.