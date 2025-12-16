هانى رمزى: حامد حمدان سيكون صفقة الموسم لو راح الأهلى

أكد هانى رمزي نجم الأهلى السابق، أن الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت سيكون من الصفقات الجيدة للأهلى وسيكون بديلا مناسبا للمالى أليو ديانج حال رحيله.

وقال هانى رمزي الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "حامد حمدان لاعب كويس جدا، مش دائما يكون البديل على نفس مستوى أليو ديانج، ممكن يحتاج وقت يوصل لنفس المستوى".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "لاعب كويس لو جه النادى الأهلى هتكون صفقة كويسة جدا لو الاهلى متفقش مع أليو ديانج على رقم معين ممكن يكون بديل ويقوم بأدوار كويسة".

وأوضح هانى رمزى: "حامد حمدان لاعب يمتلك قدرات كويسة بيلعب برجليه الاثنين، بيزيد للهجوم ظهر بشكل جيد في البطولة العربية وهو من العناصر التي يضع الاهلى عينهم عليهم للفترة المقبلة".