رياضة

منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تستعد جماهير الكرة  الإفريقية لمتابعه انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب بمشاركة 24 منتخبًا.


 

وتوج منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 7مرات منذ انطلاقها في النسخة الأولى 1957 وحتى 2023

تعرف على أبطال كأس الأمم الإفريقية عبر تاريخها


1957: مصر.
1959: مصر.
1962: إثيوبيا.
1963: غانا.
1965: غانا.
1968: زائير.
1970: السودان.
1972: الكونغو.
1974: زائير.
1976: المغرب.
1978: غانا.
1980: نيجيريا.
1982: غانا.
1984: الكاميرون.
1986: مصر.
1988: الكاميرون.
1990: الجزائر.
1992: كوت ديفوار.
1994: نيجيريا.
1996: جنوب أفريقيا.
1998: مصر.
2000: الكاميرون.
2002: الكاميرون.
2004: تونس.
2006: مصر.
2008: مصر.
2010: مصر.
2012: زامبيا.
2013: نيجيريا.
2015: كوت ديفوار.
2017: الكاميرون.
2019: الجزائر.
2021: السنغال.
2023: كوت ديفوار.

