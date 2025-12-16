مبيمبا يفاجئ الجميع ويكشف الرباعي المرشحين لحصد كأس إفريقيا

رشّح شانسيل مبيمبا، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخبات المغرب والجزائر والسنغال وكوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأكد شانسيل مبيمبا، أن هذه المنتخبات تمتلك الخبرة والعناصر القادرة على المنافسة حتى الأدوار النهائية، في ظل المستوى القوي الذي تقدمه على الساحة القارية.

وفي سياق آخر، أصدر الكاف قائمة بكافة الممنوعات على الجماهير في المدرجات وأبرزها الليزر التي سبق وكان لمنتخب مصر واقعة بسببه أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتضم قائمة الممنوعات في كأس الأمم الأفريقية كالتالي :

‏1- الأطعمة.

2 - القوارير .

3 - العلب بجميع أنواعها.

‏4 - السجائر.

5 - المشروبات الكحولية.

‏6 - الأبواق والصفارات وأدوات التشجيع الصوتية.

‏7- أشعة الليزر.

8- المناديل الورقية وأوراق التنظيف.

‏9- الحيوانات الأليفة.

10- المظلات والخوذات.

‏11 -الكرات بجميع أنواعها.

12- الولّاعات.

‏13- الأعلام أو اللافتات التي يتجاوز حجمها 1م × 2م.

‏14 - الكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير.

15- الأقنعة وبخاخات الغاز.

موعد سفر منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، أن تسافر بعثة الفراعنة إلى مدينة أغادير المغربية بعد غدٍ الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هذا القرار عقب انتهاء المنتخب من خوض آخر تجاربه الودية أمام منتخب نيجيريا، في إطار التحضيرات النهائية للبطولة القارية، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

22 ديسمبر: مصر × زيمبابوي - الساعة 11:00 مساءً26 ديسمبر: مصر × جنوب أفريقيا -الساعة 6:00 مساءً29 ديسمبر: مصر × أنجولا -الساعة 7:00 مساءً.