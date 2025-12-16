قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عائشة بن أحمد ويسرى نصر الله فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

يسري نصر الله وعائشة بن احمد
يسري نصر الله وعائشة بن احمد
سعيد فراج   -  
تقى الجيزاوي   -  
المصور ابراهيم قنديل

انطلقت منذ قليل الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير المقام بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على الحضور عدد من النجوم ابرزهم ، اروي جودة ، عائشة بن احمد ، أميرة فتحى والمخرج يسري نصر الله.

تنطلق مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتى ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي واسع.

وتكشف الدورة السابعة عن برنامج فني متنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة الى منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يسري نصر الله عائشة بن احمد أميرة فتحى اروي جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

أفلام عربية في الأوسكار

4 أفلام عربية في القائمة الأولى لجوائز الأوسكار

وحيد صبحي

وحيد صبحي: مهرجان القاهرة الدولى للفيلم الصغير بدء بحلم وأصبح له شعبية كبيرة

تامر بجاتو

تامر بجاتو : مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير فرصة كبيرة للشباب

بالصور

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد