أبطال أوروبا .. جيوكريس وساكا يقودان تشكيل أرسنال ضد باير ليفركوزن

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراته ضد باير ليفركوزن الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

يستضيف أرسنال نظيره باير ليفركوزن على ملعب “الإمارت”، بعد قليل في مباراة الإياب من دور الـ16 بكأس ذات الأذنين.

وانتهت أحداث مباراة الذهاب في ملعب باي أرينا بألمانيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل أرسنال ضد باير ليفركوزن

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: هينكابي - جابرييل - ساليبا - وايت

خط الوسط: إيزي - زوبيمندي - رايس

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جيوكيريس - ساكا.