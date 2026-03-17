تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال.. موقف عمر مرموش

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ريال مدريد، في اللقاء المرتقب مساء اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة تحت ضغط كبير، بعد خسارته في لقاء الذهاب أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ما يجعل مهمة التأهل إلى الدور ربع النهائي صعبة، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي لتحقيق فوز كبير لتعويض النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، في انتظار مشاركته المحتملة خلال مجريات اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

البدلاء:

ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، كوفاسيتش، نيكو أوريلي، مارك جويهي، سافينيو، نيكو جونزاليس، سيمينيو، فيل فودين، ريكو لويس.

ويسعى مانشستر سيتي لتقديم أداء قوي أمام جماهيره ومحاولة تحقيق ريمونتادا تاريخية، بينما يطمح ريال مدريد لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل رسميًا.