قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فارس: تعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران الدفاعية
أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا
أحمد موسى : وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر
كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول
تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي
وزارة الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الأزهر: نطالب إيران بحسبانها دولة مسلمة بوقف الاعتداءات على جيرانها دون شرط
كل المسلم على المسلم حرام.. الأزهر: اعتداءات إيران على جيرانها خروج عن ما أوجبه الإسلام
تحذير من انعدام الرؤية في السلوم ومطروح.. والأرصاد تكشف حقيقة تأثير منخفض Jolina
منارة الإسكندرية تعود إلى الحياة بعد اكتشاف آثارها .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب اليد يخوض مرانه الأول في ألمانيا استعدادا لمواجهة الماكينات الخميس وديا

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مرانه الأول في ألمانيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهتي المنتخب الألماني وديًا يومي 19 و22 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم لكرة اليد 2027.

وتحظى مواجهتا منتخب مصر أمام نظيره الألماني باهتمام كبير، خاصة أنها المواجهة الأولى التي تجمع بين بطل أفريقيا ووصيف بطل أوروبا بعد ختام البطولات القارية، وهو ما يمنح اللقاءين طابعًا تنافسيًا قويًا رغم طابعهما الودي.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء، حيث غادر من مصر رئيس البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واللاعبون المحليون وبعض أعضاء الجهاز الفني، على أن تكتمل صفوف المنتخب بانضمام اللاعبين المحترفين.

ويخوض الفراعنة هاتين المباراتين ضمن خطة الجهاز الفني للاحتكاك بمدارس أوروبية قوية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان المدير الفني الإسباني لمنتخب اليد بسكوال قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد علي، عبدالرحمن حميد.
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال إبراهيم.
الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح.
صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري.
الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد.
الجناح الأيمن: عمر كاستيلو، محمد عماد «أوكا».
الدائرة: إبراهيم المصري، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو».

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من:
الإسباني بسكوال مديرًا فنيًا، وفيرناندو باربيتو مدربًا عامًا، وفينيو لوزارت مدربًا لحراس المرمى، وإيفان باسكي محللًا للأداء، وروجيه فونت مدربًا للياقة البدنية، والدكتور أحمد رمضان أخصائي علاج طبيعي، ومحمود سعيد مديرًا إداريًا.

وتأتي هذه المواجهات الودية ضمن خطة الإعداد المبكر للفراعنة من أجل الظهور بأفضل مستوى في بطولة العالم المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد