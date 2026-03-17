منتخب اليد يخوض مرانه الأول في ألمانيا استعدادا لمواجهة الماكينات الخميس وديا

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مرانه الأول في ألمانيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهتي المنتخب الألماني وديًا يومي 19 و22 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم لكرة اليد 2027.

وتحظى مواجهتا منتخب مصر أمام نظيره الألماني باهتمام كبير، خاصة أنها المواجهة الأولى التي تجمع بين بطل أفريقيا ووصيف بطل أوروبا بعد ختام البطولات القارية، وهو ما يمنح اللقاءين طابعًا تنافسيًا قويًا رغم طابعهما الودي.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء، حيث غادر من مصر رئيس البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واللاعبون المحليون وبعض أعضاء الجهاز الفني، على أن تكتمل صفوف المنتخب بانضمام اللاعبين المحترفين.

ويخوض الفراعنة هاتين المباراتين ضمن خطة الجهاز الفني للاحتكاك بمدارس أوروبية قوية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان المدير الفني الإسباني لمنتخب اليد بسكوال قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد علي، عبدالرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال إبراهيم.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح.

صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري.

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: عمر كاستيلو، محمد عماد «أوكا».

الدائرة: إبراهيم المصري، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو».

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من:

الإسباني بسكوال مديرًا فنيًا، وفيرناندو باربيتو مدربًا عامًا، وفينيو لوزارت مدربًا لحراس المرمى، وإيفان باسكي محللًا للأداء، وروجيه فونت مدربًا للياقة البدنية، والدكتور أحمد رمضان أخصائي علاج طبيعي، ومحمود سعيد مديرًا إداريًا.

وتأتي هذه المواجهات الودية ضمن خطة الإعداد المبكر للفراعنة من أجل الظهور بأفضل مستوى في بطولة العالم المقبلة.