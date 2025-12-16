قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ييس توروب وجهازه المعاون يتابعون مباراة مصر ونيجيريا من مقصورة إستاد القاهرة

ميرنا محمود

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا فى تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لأمم إفريقيا فى المغرب.

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد مدرب الاهلي و جهازه المعاون لمتابعة المباراة، و علق كاتبا عبر فيسبوك : "ييس توروب وجهازه المعاون يتابع مباراة مصر ونيجيريا من مقصورة استاد القاهرة".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيله فريقه لمواجهة نيجيريا الودية الأخيرة قبل السفر لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.

منتخب مصر منتخب نيجيريا أمم إفريقيا الاهلي مباراه الاهلي و نيجيريا

