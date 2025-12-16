قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سر جيولوجي غير مسبوق تحت برمودا.. طبقة صخرية غامضة تعيد فتح ملفات مثلث الحيرة

برمودا
برمودا

كشف علماء الأرض عن اكتشاف جيولوجي استثنائي أسفل جزيرة برمودا في شمال المحيط الأطلسي، يتمثل في طبقة صخرية غير مألوفة يبلغ سمكها نحو 20 كيلومترا، تقع أسفل القشرة المحيطية مباشرة. 

هذا التكوين لم يسجل وجوده في أي منطقة أخرى حول العالم، ما أثار دهشة الباحثين، وفقًا لما أورده موقع «لايف ساينس».

اكتشاف يخالف القواعد الجيولوجية المعروفة

وأوضح ويليام فريزر، عالم الزلازل في مؤسسة كارنيجي للعلوم بواشنطن والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة في دورية Geophysical Research Letters، أن الترتيب الجيولوجي المعتاد يقتضي وجود القشرة المحيطية تعلو الوشاح مباشرة.

وقال: «في حالة برمودا، رصدنا طبقة إضافية تقع أسفل القشرة ضمن الصفيحة التكتونية نفسها، وهو أمر غير متوقع علميًا».

لغز الارتفاع المستمر منذ ملايين السنين

وأضاف فريزر أن أصل هذه الطبقة لا يزال غير واضح بشكل كامل، لكنه قد يفسر أحد أكثر الألغاز الجيولوجية حيرة، وهو استمرار ارتفاع جزيرة برمودا في المحيط الأطلسي، رغم غياب أي نشاط بركاني منذ نحو 31 مليون سنة.

لماذا لا تنطبق نظرية البؤر الساخنة؟

عادة ما تتشكل سلاسل الجزر، مثل جزر هاواي، نتيجة ما يعرف بالبؤر الساخنة في الوشاح، حيث تصعد مواد شديدة السخونة محدثة نشاطا بركانيا يرفع قاع المحيط ومع تحرك الصفائح التكتونية بعيدًا عن هذه البؤر، يهدأ الارتفاع تدريجيًا.

لكن فريزر يؤكد أن هذا السيناريو لا ينطبق على برمودا، قائلا: «ارتفاع قاع المحيط هنا لم ينحسر رغم مرور ملايين السنين على آخر ثوران بركاني، وما يحدث في الوشاح أسفل الجزيرة لا يزال محل جدل علمي».

كتلة صخرية عملاقة ترفع قاع المحيط

ويرجح الباحثون أن الثوران البركاني الأخير دفع كتلا من صخور الوشاح إلى داخل القشرة، حيث تجمدت لاحقا لتشكل ما يشبه «طوفًا صخريا» ضخما، يساهم في رفع قاع المحيط بنحو 500 متر.

تقنيات زلزالية تكشف ما تحت السطح

واعتمد فريزر وزميله جيفري بارك، أستاذ علوم الأرض والكواكب بجامعة ييل، على تسجيلات محطة رصد زلزالي في برمودا لمتابعة زلازل بعيدة حول العالم. 

ومن خلال تحليل التغيرات المفاجئة في الموجات الزلزالية، تمكن الفريق من رسم صورة لبنية الأرض حتى عمق يقارب 50 كيلومترًا، كاشفين عن طبقة صخرية سميكة أقل كثافة من الصخور المحيطة بها.

تأكيدات مستقلة من خبراء الجيولوجيا

من جهتها، أوضحت سارة مازا، عالمة الجيولوجيا في كلية سميث بولاية ماساتشوستس، والتي لم تشارك في الدراسة، أن «بقايا النشاط البركاني القديم أسفل برمودا تلعب دورا رئيسيا في تكوين هذه المنطقة المرتفعة من المحيط الأطلسي».

بين أسطورة مثلث برمودا والحقيقة العلمية

لطالما ارتبط اسم برمودا بالغموض والأساطير، خصوصًا مع شهرة مثلث برمودا، الممتد بين الجزيرة وفلوريدا وبورتوريكو، والذي تُنسب إليه حوادث اختفاء سفن وطائرات، رغم المبالغة الكبيرة في هذه الروايات غير أن العلماء يؤكدون اليوم أن اللغز الحقيقي لا يكمن في الحكايات الشعبية، بل في السر الجيولوجي العميق الذي يفسر سبب ارتفاع قاع المحيط تحت الجزيرة حتى الآن.

برمودا جزيرة برمودا المحيط الأطلسي مؤسسة كارنيجي للعلوم بواشنطن ثوران بركاني مثلث برمودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

تقديم الخدمات الصحية

صحة المنيا: تقديم 519 ألف خدمة صحية وعلاجية خلال شهر نوفمبر الماضي

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد