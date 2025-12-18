ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر شيكات لأفراد الجيش الأمريكي بقيمة 1776 دولارا ، تكريما لذكرى تأسيس البلاد ، وأطلق على هذه الدفعة اسم "مكافأة المحارب"، وذلك خلال خطابه في البيت الأبيض.

قال ترامب: “سيحصل مليون و450 ألفًا من أفراد الخدمة العسكرية على منحة خاصة، نسميها منحة المحاربين، قبل عيد الميلاد، منحة المحاربين، تكريما لتأسيس أمتنا عام 1776، نرسل لكل جندي 1776 دولارا، والشيكات في طريقها بالفعل، وقال ترامب : ” لا أحد يستحق ذلك أكثر من جيشنا".

و أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب خاص للأمة الأمريكية، أنه ساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط، لأول مرة منذ 3000 عام، على حد تعبيره.

وتابع أنه عمل على إعادة الرهائن الأحياء والأموات إلى ديارهم، لكنه تجنب ذكر الرهينة الأخير، رين غويلي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أصدرت حكومة فنزويلا أوامرها للبحرية بمرافقة السفن التي تحمل المنتجات البترولية من الميناء، مما يزيد من خطر المواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس ترامب بفرض "حصار" يستهدف صناعة النفط في البلاد.

وأبحرت عدة سفن من الساحل الشرقي للبلاد برفقة حرس بحري بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.



وغادرت السفن بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس ترامب نيته فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تتعامل تجاريا مع فنزويلا.

وغادرت السفن التي كانت تنقل اليوريا وفحم الكوك البترولي ومنتجات نفطية أخرى، ميناء خوسيه متجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفقا لما ذكره شخصان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع.

وأضافا أن الحكومة الفنزويلية فرضت الحراسة العسكرية ردا على تهديدات ترامب.

ولم تظهر السفن المرافقة على القائمة الحالية للسفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت ستخضع لحصار ترامب.

وصرح شخص ثالث مطلع على الأمر، وهو مسؤول أمريكي، بأن واشنطن على علم بوجود مرافقين وتدرس مسارات عمل مختلفة، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وأعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية المعروفة، في بيان يوم الأربعاء، أن السفن المرتبطة بعملياتها تواصل الإبحار بكامل الأمن والدعم الفني والضمانات التشغيلية في ممارسة مشروعة لحقها في حرية الملاحة.



