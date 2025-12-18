السيدات يتصدرن لجان التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد

شهدت لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، لليوم الثاني على التوالي، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء منظمة وإجراءات تأمينية مكثفة، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة دون معوقات، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل حضاري وآمن.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة وفرت كافة سبل الدعم والتيسير للناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

داعيًا المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية حتى غلق باب التصويت. وأشار سيادته إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة( الشبكة الوطنية للطوارىء ) تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي شكاوى أو ملاحظات، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.