الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم

سعر لقاح الانفلونزا
سعر لقاح الانفلونزا
رشا عوني

مع انتشار الأنفلونزا الموسمية ومتحور كورونا الجديد، أٌصيب العديد مؤخراً بحالات صعبة من البرد والأنفلونزا والفيروسات التنفسية، خاصة مع إعلان انتشار فيروس H1N1، ووجهت وزارة الصحة تحذيرات يومية للأطفال وكبار السن بسبب صعوبة الحالة المنتشرة وضرورة توخي الحذر خلال أشهر الشتاء.

 

الصحة تنصح بتلقي لقاح الأنفلونزا

أوصت وزارة الصحة والسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر فأكثر ، حتى يقوي مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة. 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالامراض التنفسية ولا سيما فيروي الانفلونزا من  فصيلة  H1N1.

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية في مصر

وأعلنت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الأنفلونزا الموسمية بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات . 

 وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم اعطائه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر . 

ويتوافر لقاح الإنفلونزا2025، بـ3 أسعار مختلفة وهي (Vaxigrip) بـ370 جنيها، و(Influvac) بسعر 322 جنيها، و(GC flu) بسعر 274 جنيها.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالمحافظات.. 50 جنيها تحميك من أدوار البرد - الوطن
لقاح الانفلونزا

لقاح الأنفلونزا يحمي من 4 فيروسات منتشرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت لقاح الإنفلونزا للعام الجديد، حيث يعمل على الوقاية من 4 فيروسات التي ستكون الأكثر انتشارا خلال العام الجديد.

ونصح عبد الغفار، المواطنين بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تشمل مرضى الأمراض المزمنة من الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مرضى الأمراض التنفسية والصدرية.

المصل واللقاح: لقاح الأنفلونزا الرباعي متوفر بـ 17 مركزا على مستوى الجمهورية | صحتك | هي وهما
لقاح الانفلونزا الموسمية

فائدة لقاح الأنفلونزا

يساعد لقاح الأنفلونزا الموسمية على تعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد الفيروسات التنفسية، حيث تشهد الفترة الحالية ارتفاع فى أعداد إصابات الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي أو الغدي أو فيروس كورونا وأحد متحوراته.

أعراض متحور كورونا الجديد 

غالبًا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين و14 يومًا من التعرض للفيروس، وتظهر على المصاب أعراض المتحور الجديد المنتشر حالياً وهي :

  • السعال الجاف.
  • ضيق النفس.
  • فقدان حاسة التذوق أو الشم.
  • التعب الشديد، ما يُسمى بالإرهاق.
  • أعراض متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال.
  • الشعور بالألم، مثل نوبات الصداع وآلام الجسم أو العضلات.
  • الحُمّى أو القشعريرة.
  • أعراض شبيهة بأعراض نزلة البرد مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.
اسباب واعراض الانفلونزا الموسمية وطرق علاجها | الطبي
اعراض الانفلونزا

أعراض فيروس H1N1 

أعراض فيروس  H1N1 تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية العادية، من بين هذه الأعراض:

  • الحُمّى، لكن ليس دائمًا.
  • آلام العضلات.
  • القشعريرة والتعرّق.
  • السعال.
  • التهاب الحلق.
  • سيلان الأنف أو انسداده.
  • كثرة دموع العينين واحمرارهما.
  • الشعور بألم في العين.
  • آلام الجسم.
  • الصُّداع.
  • التعب والضعف.
  • الإسهال.
  • ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين.

وتظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس.

فيروس جديد ينتشر ويثير الهلع.. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له
اعراض متحور كورونا

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا ( المصل واللقاح ) :

 

المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295


نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) :14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440


كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 اكتوبر:مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الاسكندرية : الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية : نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي :نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب : فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور : شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالاعضاء فقط ) : ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.

الأنفلونزا الموسمية متحور كورونا الجديد سعر لقاح الأنفلونزا اماكن تطعين الانفلونزا اعراض فيروس H1N1

