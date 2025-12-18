بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم

مع انتشار الأنفلونزا الموسمية ومتحور كورونا الجديد، أٌصيب العديد مؤخراً بحالات صعبة من البرد والأنفلونزا والفيروسات التنفسية، خاصة مع إعلان انتشار فيروس H1N1، ووجهت وزارة الصحة تحذيرات يومية للأطفال وكبار السن بسبب صعوبة الحالة المنتشرة وضرورة توخي الحذر خلال أشهر الشتاء.

الصحة تنصح بتلقي لقاح الأنفلونزا

أوصت وزارة الصحة والسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر فأكثر ، حتى يقوي مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالامراض التنفسية ولا سيما فيروي الانفلونزا من فصيلة H1N1.

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية في مصر

وأعلنت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الأنفلونزا الموسمية بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات .

وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم اعطائه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر .

ويتوافر لقاح الإنفلونزا2025، بـ3 أسعار مختلفة وهي (Vaxigrip) بـ370 جنيها، و(Influvac) بسعر 322 جنيها، و(GC flu) بسعر 274 جنيها.

لقاح الانفلونزا

لقاح الأنفلونزا يحمي من 4 فيروسات منتشرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت لقاح الإنفلونزا للعام الجديد، حيث يعمل على الوقاية من 4 فيروسات التي ستكون الأكثر انتشارا خلال العام الجديد.

ونصح عبد الغفار، المواطنين بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تشمل مرضى الأمراض المزمنة من الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مرضى الأمراض التنفسية والصدرية.

لقاح الانفلونزا الموسمية

فائدة لقاح الأنفلونزا

يساعد لقاح الأنفلونزا الموسمية على تعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد الفيروسات التنفسية، حيث تشهد الفترة الحالية ارتفاع فى أعداد إصابات الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي أو الغدي أو فيروس كورونا وأحد متحوراته.

أعراض متحور كورونا الجديد

غالبًا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين و14 يومًا من التعرض للفيروس، وتظهر على المصاب أعراض المتحور الجديد المنتشر حالياً وهي :

السعال الجاف.

ضيق النفس.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

التعب الشديد، ما يُسمى بالإرهاق.

أعراض متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال.

الشعور بالألم، مثل نوبات الصداع وآلام الجسم أو العضلات.

الحُمّى أو القشعريرة.

أعراض شبيهة بأعراض نزلة البرد مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

اعراض الانفلونزا

أعراض فيروس H1N1

أعراض فيروس H1N1 تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية العادية، من بين هذه الأعراض:

الحُمّى، لكن ليس دائمًا.

آلام العضلات.

القشعريرة والتعرّق.

السعال.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف أو انسداده.

كثرة دموع العينين واحمرارهما.

الشعور بألم في العين.

آلام الجسم.

الصُّداع.

التعب والضعف.

الإسهال.

ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين.

وتظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس.

اعراض متحور كورونا

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا ( المصل واللقاح ) :





المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295



نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) :14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440



كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 اكتوبر:مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الاسكندرية : الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية : نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي :نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب : فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور : شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالاعضاء فقط ) : ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.