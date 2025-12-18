رقص بالسيوف .. محمد عبده يحتفل بعقد قران ابنه بدر

احتفل الفنان محمد عبده، مساء أمس الأربعاء بعقد قران ابنه بدر، وسط أجواء عمتها الفرح والسرور والرقصات بالسيوف.

ألبوم محمد عبده الجديد

وفي موسم الصيف الماضي، طرح الفنان محمد عبده، ألبوم جديد له، يحمل اسم أحد سأل عني.

أغاني محمد عبده

وكان محمد عبده، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "أحد سأل عني"، الذي يجمعه برمز الكلمة الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، وعبقري اللحن الموسيقار الدكتور طلال، تحت إشراف عام خالد أبو منذر.

وأغاني محمد عبده، هي: "أحد سأل عني" توزيع أمير عبد المجيد، "قالت قصيدك ليل" توزيع وليد فايد، "يا صاحبي طالت" توزيع عصام الشرايطي، "لليل حارس" توزيع يحيى الموجي، "الشفق" توزيع عصام الشرايطي.

أعمال محمد عبده

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان محمد عبده، الجديد الذي تضمن 7 أغاني، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، وهي:

أغنية المدينة، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: يحيى الموجي.

أغنيةيا جنة الدنيا، من كلمات: علي مساعد، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنيةبين الوجيه، من كلمات: منادي، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.

أغنية الله يجازي، من كلمات: محمد بن فطيس، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.

أغنية أحبك، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: وليد فاي.

أغنية أكتب لها حرف، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.

أغنية خذ فؤادي، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.

ويعد هذا الألبوم هو الأول لـ محمد عبده، بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، في شهر مايو الماضي، وابتعد بعدها عن نشاطه الفني بسبب وعكته الصحية.

أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده هي أغنية كثير اشتقت، التي تم طرحها في 30 يناير 2024، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.