رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “البعض يروج إلى أن هذه الصفقة جاءت في إطار تفاهمات سياسية وهذا أمر غير صحيح”.

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي".

