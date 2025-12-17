قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
مرأة ومنوعات

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
اسماء محمد

يعد الشاي من أشهر المشروبات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم ويتمتع بمذاق شهي ومميز.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الشاي الاخضر .

يقي من السكتة الدماغية وأمراض القلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يُمكن أن يُخفض مستويات الكوليسترول ، مما يُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية و يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، وهو عامل خطر رئيسي لمشاكل القلب.

الشاي الاخضر

 وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24%.

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، بما في ذلك مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) ومركبات الكاتيكين الأخرى، في خفض مستوى الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL) والكوليسترول الكلي كما يحتوي الشاي الأخضر على مركبات فلافونويدية أخرى مفيدة للقلب، مثل الكيرسيتين والثيافلافين و"تعمل مركبات الفلافونويد على توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على مرونتها، مما يُحسّن تدفق الدم.

قد تفسر هذه التأثيرات سبب انخفاض ضغط الدم المرتفع المزمن على ما يبدو عند تناول الشاي الأخضر كما تفسر سبب انخفاض احتمالية وفاة العديد من البريطانيين - المعروفين بتناولهم شاي ما بعد الظهر - بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنةً بغير شاربي الشاي، وفقًا للأبحاث .

لكن إذا كنت تتناول دواء أتورفاستاتين لخفض نسبة الكوليسترول لديك، فإن الأبحاث تشير إلى أن الماتشا قد تقلل من فعالية هذا الدواء .

يعزز صحة الدماغ

تتمتع الأحماض الأمينية ، مثل الثيانين، والكاتيكينات، مثل إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، بفوائد وقائية للدماغ. وقد وجدت دراسة أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام أقل عرضة بنسبة 64% لخطر فقدان الذاكرة أو مشاكل التركيز وكان هذا الانخفاض في الخطر أعلى بنسبة 20% تقريبًا مقارنةً بالمشاركين في الدراسة الذين يشربون الشاي الأسود.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على أشخاص يعانون من علامات ضعف الإدراك أن الشاي الأخضر يقلل من مستويات بعض الجزيئات التي تُعرف بالمؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر . 

الشاي الاخضر

إذا كنت قلقًا بشأن الخرف أو فقدان الذاكرة فاحرص على إضافة الشاي الاخضر ليومك.

يقوي العظام

أظهر تحليل تلوي لـ 17 دراسة مختلفة أن شرب الشاي قد يحمي من هشاشة العظام والكسور.

 وتشير النتائج إلى أن مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) وغيره من البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تقوي العظام عن طريق تحسين كثافتها وتقليل فقدانها مع التقدم في السن .

الشاي الاخضر فوائد الشاي فوائد الشاي الاخضر تقوي العظام

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

