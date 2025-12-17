مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

يعد الشاي من أشهر المشروبات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم ويتمتع بمذاق شهي ومميز.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الشاي الاخضر .

يقي من السكتة الدماغية وأمراض القلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يُمكن أن يُخفض مستويات الكوليسترول ، مما يُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية و يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، وهو عامل خطر رئيسي لمشاكل القلب.

وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24%.

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، بما في ذلك مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) ومركبات الكاتيكين الأخرى، في خفض مستوى الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL) والكوليسترول الكلي كما يحتوي الشاي الأخضر على مركبات فلافونويدية أخرى مفيدة للقلب، مثل الكيرسيتين والثيافلافين و"تعمل مركبات الفلافونويد على توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على مرونتها، مما يُحسّن تدفق الدم.

قد تفسر هذه التأثيرات سبب انخفاض ضغط الدم المرتفع المزمن على ما يبدو عند تناول الشاي الأخضر كما تفسر سبب انخفاض احتمالية وفاة العديد من البريطانيين - المعروفين بتناولهم شاي ما بعد الظهر - بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنةً بغير شاربي الشاي، وفقًا للأبحاث .

لكن إذا كنت تتناول دواء أتورفاستاتين لخفض نسبة الكوليسترول لديك، فإن الأبحاث تشير إلى أن الماتشا قد تقلل من فعالية هذا الدواء .

يعزز صحة الدماغ

تتمتع الأحماض الأمينية ، مثل الثيانين، والكاتيكينات، مثل إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، بفوائد وقائية للدماغ. وقد وجدت دراسة أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام أقل عرضة بنسبة 64% لخطر فقدان الذاكرة أو مشاكل التركيز وكان هذا الانخفاض في الخطر أعلى بنسبة 20% تقريبًا مقارنةً بالمشاركين في الدراسة الذين يشربون الشاي الأسود.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على أشخاص يعانون من علامات ضعف الإدراك أن الشاي الأخضر يقلل من مستويات بعض الجزيئات التي تُعرف بالمؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر .

إذا كنت قلقًا بشأن الخرف أو فقدان الذاكرة فاحرص على إضافة الشاي الاخضر ليومك.

يقوي العظام

أظهر تحليل تلوي لـ 17 دراسة مختلفة أن شرب الشاي قد يحمي من هشاشة العظام والكسور.

وتشير النتائج إلى أن مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) وغيره من البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تقوي العظام عن طريق تحسين كثافتها وتقليل فقدانها مع التقدم في السن .