المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الموجة الحالية لـ فيروس H1N1، عالمية وليست في مصر فقط، موضحًا أن هذا الفيروس منتشر في بعض الدول العربية والعالمية.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذا الفيروس موجود في بريطانيا، وبعض الدول العربية، وأن هناك فيروس آخر موجود في أمريكا.

ولفت إلى أن معدلات الإصابة بـ فيروس H1N1، منتشر وأن هذا الفيروس يمثل 64 %، من الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا، وأن الشتاء هذا العام سيكون منتشر بالأمراض التنفسية.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، للحماية من الأعراض الشديدة الناتجة عن هذا الفيروس، وأيضًا نوضح أنه لا يوجد فيروس جديد منتشرة كما ينشر البعض من شائعات.

وأكد أن الفيروس المنتشر بين المواطنين الآن هو فيروس H1N1، موضحًا أن فيروس H1N1قبل ظهور كورونا، كان هو إنفلونزا الخنازير، وأن هذا الفيروس السالف ذكرة قد انتشر بقوة قبل كورونا، وأنه بفضل منظومة اللقاحات الخاصة بالإنفلونوا تم القضاء عليه، وتحول فيروس H1N1 إلى إنفلونزا الموسمية بدلا من الخنازير.

ولفت إلى أن فيروس H1N1 في عام 2025 عاد بقوة، من الذي كان قبل فترة كورونا، وأن قوة هذا الفيروس ناتج من عدم اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بادوار البرد، وتراجع الكثير عن الحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأشار إلى أن المواطنين من 2020 وحتى 2023، كان هناك اختفاء لـ الإنفلونزا، وأيضًا خلال 2024، لكن بعد ضعف المناعة من عدم الحصول على اللقاحات عاد الفيروس بقوة.

