ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الموجة الحالية لـ فيروس H1N1، عالمية وليست في مصر فقط، موضحًا أن هذا الفيروس منتشر في بعض الدول العربية والعالمية.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذا الفيروس موجود في بريطانيا، وبعض الدول العربية، وأن هناك فيروس آخر موجود في أمريكا.

ولفت إلى أن معدلات الإصابة بـ فيروس H1N1، منتشر وأن هذا الفيروس يمثل 64 %، من الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا، وأن الشتاء هذا العام سيكون منتشر بالأمراض التنفسية.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، للحماية من الأعراض الشديدة الناتجة عن هذا الفيروس، وأيضًا نوضح أنه لا يوجد فيروس جديد منتشرة كما ينشر البعض من شائعات.

وأكد أن الفيروس المنتشر بين المواطنين الآن هو فيروس H1N1، موضحًا أن فيروس H1N1قبل ظهور كورونا، كان هو إنفلونزا الخنازير، وأن هذا الفيروس السالف ذكرة قد انتشر بقوة قبل كورونا، وأنه بفضل منظومة اللقاحات الخاصة بالإنفلونوا تم القضاء عليه، وتحول فيروس H1N1 إلى إنفلونزا الموسمية بدلا من الخنازير.

ولفت إلى أن فيروس H1N1 في عام 2025 عاد بقوة، من الذي كان قبل فترة كورونا، وأن قوة هذا الفيروس ناتج من عدم اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بادوار البرد، وتراجع الكثير عن الحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأشار إلى أن المواطنين من 2020 وحتى 2023، كان هناك اختفاء لـ الإنفلونزا، وأيضًا خلال 2024، لكن بعد ضعف المناعة من عدم الحصول على اللقاحات عاد الفيروس بقوة.
 

