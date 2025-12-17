قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد أقل من 48 ساعة فقط من لقائه بأهالي المنطقة والاستماع المباشر إلى مطالبهم، حيث عاد المحافظ إلى الموقع مصطحبًا المعدات والأطقم الفنية المختصة لمتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا وفرحة كبيرة بين الأهالي الذين عبّروا عن تقديرهم وسعادتهم بسرعة الاستجابة وتحول الشكوى إلى إجراء ملموس.

توجيهات محافظ الغربية 

وتأتي الجولة في إطار توجيهات محافظ الغربية بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بالمعاينة أو الوعود، حيث حرص المحافظ على متابعة الأعمال ميدانيًا، والاطمئنان على انتظام العمل بالمعدات التي تم الدفع بها لسحب مياه الصرف الصحي المتراكمة، وتسليك البالوعات، ورفع تجمعات المياه، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية التي تأثرت بتراكمات المياه، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن أهالي المنطقة.

وخلال تواجده بين المواطنين، استمع اللواء أشرف الجندي إلى ملاحظاتهم حول ما تم تنفيذه، واطمأن على سرعة الأداء وكفاءة الفرق الفنية، موجّهًا باستمرار المتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحي لمنع تكرار المشكلة، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مستوى بيئي وصحي يليق بالمواطنين، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية تمس حياتهم اليومية.

سماع شكاوي المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن التحرك السريع جاء تنفيذًا لتعهدات واضحة قطعها على نفسه أمام الأهالي خلال جولته السابقة، مشددًا على أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل، قائلًا: «ما نسمعه من المواطن في الشارع نتحرك لتنفيذه فورًا، لأن حق المواطن في بيئة نظيفة وخدمات محترمة هو التزام على الدولة لا نقاش فيه، ونحن نعمل ليل نهار من أجل تحسين جودة الحياة على أرض الواقع».

تحسين خدمات المواطنين 

وشهدت الجولة تفاعلًا إيجابيًا من أهالي المستعمرة الذين عبّروا عن سعادتهم بوجود المحافظ بينهم ومتابعته الشخصية للأعمال، موجهين الشكر لمحافظ الغربية والأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والدفع بالمعدات في وقت قياسي، مؤكدين أن ما حدث أعاد إليهم الثقة في أن صوت المواطن مسموع وأن مشكلاته تحظى باهتمام حقيقي وترجمة فورية إلى حلول ملموسة.

اخبار محافظة الغربية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

