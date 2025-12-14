وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر، الفنان القدير نبيل الغول، بطل مسلسل إمام الدعاة للفنان حسن يوسف.

وكشف ابن نبيل الغول، في منشور له عبر فيسبوك، أن الجنازة ستضيع بعد ظهر اليوم بمسجد عوارة في طنطا، على أن يقام العزاء بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا، اليوم.

وكتب ابن نبيل الغول، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبى الغالى الحاج /نبيل الغول فى ذمة الله .. والدفنة بمدافن عواره وصلاة الجنازه بجامع عواره بطنطا بعد صلاة الظهر.. والعزاء بدار المناسبات الشبان المسلمين بطنطا».

أعمال نبيل الغول

وشارك نبيل الغول، في عدة أعمال فنية من أبرزها: (الجزء الأول لمسلسل الشهد والدموع، مسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل ترويض الشرسة، مسلسل إمام الدعاة) وغيرها من الأعمال.