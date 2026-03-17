عماد الدين حسين: القوة العربية المشتركة ضرورة لمواجهة المؤامرات الإقليمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الحديث عن القوة العربية المشتركة ليس جديدًا، مشيرًا إلى المناقشات التي جرت في جامعة الدول العربية بين عامي 1952 و1957 حول اللجنة العسكرية والدفاع المشترك والسوق العربية المشتركة.

وأشار إلى أن العرب لم ينجزوا حتى “الوحدة الاقتصادية الأساسية”، مثل التعريفة الجمركية الموحدة، أو السوق العربية الموحدة، مقارنة بالإنجازات الأوروبية.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المشكلة الأساسية ليست في فكرة القوة المشتركة؛ بل في غياب الإرادة العربية الموحدة، حيث تظل الأزمات تدفع النقاش حول هذه القضية، بينما بعض الدول العربية تواجه حروبًا أهلية وانقسامات داخلية، ما يجعل فكرة الدولة غير واضحة في تلك الدول، مثل بعض أجزاء الشرق الأوسط، في حين تظل مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع.

وبيّن عماد الدين حسين، أن تأسيس قوة عربية مشتركة؛ يتطلب سياسة عربية موحدة، لكن الصراعات على القيادة والزعامة والتمويل بين الدول العربية تشكل عقبات رئيسية، مؤكدًا أن تغليب المصلحة العربية العليا يظل غائبًا؛ مما يجعل تنفيذ القوة المشتركة مسألة صعبة رغم الحاجة الملحة لها في ظل الأزمات الراهنة.