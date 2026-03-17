بعد تعثر المفاوضات.. هل تسعى الولايات المتحدة للإطاحة برئيس كوبا؟

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل دون تغيير النظام السياسي في كوبا.

وقالت المصادر إن الأمريكيين ألمحوا للمفاوضين الكوبيين إلى أن الرئيس دياز كانيل يجب أن يتنحى، وأن القرار بشأن الخطوات التالية سيتخذه الكوبيون بأنفسهم.

وأضافت أن واشنطن لن تصر على أي إجراءات ضد عائلة كاسترو، ولكنها أكدت بوضوح أن أي صفقة ستكون مستحيلة ما دام دياز كانيل في منصبه.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون أن الإطاحة برئيس كوبا ستسمح بإحداث تغييرات اقتصادية هيكلية في البلاد قد لا يؤيدها دياز كانيل.