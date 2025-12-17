قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفيـ،اليوم الاربعاء، بين وزير الخارجية، و"يوراي بلانار" وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، عن التقدير للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب. 

كما تناول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للبناء على جولة المشاورات السياسية الثنائية التي عقدت في ديسمبر ٢٠٢٤، مشدداً على الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

وتبادل الوزيران الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. 

وأكد وزير الخارجية، في هذا السياق، ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

وشدد وزير الخارجية على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية.

