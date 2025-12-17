تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، رسالة لـمحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، وذلك بشأن تعرضه لإصابة فى الرباط الصليبي.

وكتب تريزيجيه عبر ستوري إنستجرام":إن شاء الله ترجع أقوي يا بطل فى انتظارك.. إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني.

تغادر بعد قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر ٢٨ لاعباً وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

