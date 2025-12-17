قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السفير السعودي بالقاهرة: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين مصر والمملكة في خدمة اللغة العربية

السفير السعودي بمصر
السفير السعودي بمصر
أ ش أ

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، أن مصر والمملكة تسيران جنبًا إلى جنب في دروب خدمة اللغة العربية، عبر شراكة مؤسسية، وتعاون دبلوماسي، أثمر مؤخرًا عن نجاح لافت في مبادرة "الأسبوع العربي في اليونسكو"؛ مما يبرز دورهما الفاعل في صون تراث اللغة العربية، وتعزيز حاضرها، وبناء مستقبلها.

جاء ذلك في كلمة للسفير صالح بن عيد الحصيني خلال احتفاء سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة اليوم الاربعاء ، بـ "اليوم العالمي للغة العربية"، بحضور عدد من سفراء الدول العربية، ورؤساء الجامعات، والمثقفين، والإعلاميين المصريين، وأعضاء السفارة.

وألقى السفير الحصيني كلمة بهذه المناسبة، أوضح خلالها أن المملكة ترجمت اعتزازها باللغة العربية إلى منظومة عمل مؤسسي مستدام، وقال انه في ظل رؤية المملكة 2030، أحدثت القيادة الرشيدة نقلة نوعية كبرى بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وأشار إلى أن المجمع تحوّل إلى مرجعية دولية رائدة لخدمة "لغة الضاد"، طالت أكثر من (60) دولة، إضافة إلى تدشين منصات رقمية تخدم الناطقين بأكثر من عشرين لغة، وتكريم الأفراد والمؤسسات والمبادرات الداعمة للغة العربية وعلومها محليًّا وعالميًّا، لتبقى تلك الجهود شاهدة على أن اللغة العربية، بفضل جهود المملكة المخلصة، تجاوزت مرحلة التدوين والحفظ إلى مرحلة التمكين والتطوير.

من جانبه، أكد مدير إدارة البيانات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن اللغة العربية شكّلت على امتداد تاريخها إطارًا للفكر والعلم، وظلت عنصرًا ثابتًا في حياة الإنسان العربي، تُستخدم في التعليم والعمل والتواصل الإنساني، وتحمل رصيدًا معرفيًّا واسعًا امتد على مر العصور، ومنحها اقترانها بالكتاب الكريم مكانةً راسخةً ومسؤوليةً تستدعي تطوير أدواتها، ومواكبة احتياجات العصر.

وبين أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يعمل انطلاقًا من خلال هذه الرؤية، عبر برامج ومبادرات تمتد لأكثر من (60) دولة، وبرامج ممتدة في أكثر من (10) منظمات، بمسارات تشمل التعليم، والحوسبة اللغوية، والمحتوى الثقافي، والسياسات اللغوية، وتستهدف فئات متعددة، من الطفل في تعلّمه الأول، إلى الطالب والباحث، وصولًا إلى الإعلام والمؤسسات في أعمالها اليومية.
وشددً على أهمية تعزيز حضور اللغة العربية في المؤسسات التعليمية والإعلامية، ودعم التعاون مع الجهات المختصة بالمجالات اللغوية.

وتخلل الحفل، إقامة ركن للخط العربي، وعروض مرئية تبرز جماليات اللغة العربية.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني الأسبوع العربي في اليونسكو المبادرات الداعمة للغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدعوة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

تخريج أول دفعة من برنامج المعلم الريادي

رئيس جامعة الأزهر يحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج المعلم الريادي

جولات تفتيش

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد