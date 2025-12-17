عالية المهدي: الأسعار رفعت عدد الفقراء لمستويات مقلقة

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إنّ خط الفقر له أكتر من مقياس، ومش رقم واحد ثابت، موضحة إن في مقاييس بتعتبر الفرد فقير لو دخله أقل من 2 أو 3 دولارات يوميًا، وفي مقاييس تانية بتعتمد على تلبية الاحتياجات الأساسية زي الأكل والشرب والمواصلات والتعليم.

وأضافت في حوارها ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الشخص لو الحد الأدنى من الاحتياجات دي مش متوفر له يبقى تحت خط الفقر، ولو متوفر بالكاد يبقى على خط الفقر، مؤكدة إن الموضوع مش مجرد رقم لكن قدرة حقيقية على العيش.

وعن نسبة الفقر المعلنة، أوضحت المهدي إن نسبة 30% قليلة على الواقع الحالي، مشيرة إلى إن بحث ميزانية الأسرة في 2021/2022 أظهر إن النسبة وصلت 32% قبل موجات الغلاء الكبيرة.

وأكدت أن الزيادات الحادة في الأسعار خلال 2023 و2024 و2025 قللت الدخول الحقيقية للمواطنين، ورفعت أعداد الفقراء، مشيرة إلى إن التقديرات بتقول إن النسبة ممكن توصل لـ 37 أو 38%، يعني قرابة ثلث السكان.

