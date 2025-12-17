قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالية المهدي: الأسعار رفعت عدد الفقراء لمستويات مقلقة

الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد
الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد
محمود محسن

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إنّ خط الفقر له أكتر من مقياس، ومش رقم واحد ثابت، موضحة إن في مقاييس بتعتبر الفرد فقير لو دخله أقل من 2 أو 3 دولارات يوميًا، وفي مقاييس تانية بتعتمد على تلبية الاحتياجات الأساسية زي الأكل والشرب والمواصلات والتعليم.

وأضافت في حوارها ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الشخص لو الحد الأدنى من الاحتياجات دي مش متوفر له يبقى تحت خط الفقر، ولو متوفر بالكاد يبقى على خط الفقر، مؤكدة إن الموضوع مش مجرد رقم لكن قدرة حقيقية على العيش.

وعن نسبة الفقر المعلنة، أوضحت المهدي إن نسبة 30% قليلة على الواقع الحالي، مشيرة إلى إن بحث ميزانية الأسرة في 2021/2022 أظهر إن النسبة وصلت 32% قبل موجات الغلاء الكبيرة.

وأكدت أن الزيادات الحادة في الأسعار خلال 2023 و2024 و2025 قللت الدخول الحقيقية للمواطنين، ورفعت أعداد الفقراء، مشيرة إلى إن التقديرات بتقول إن النسبة ممكن توصل لـ 37 أو 38%، يعني قرابة ثلث السكان.
 

الدكتورة عالية المهدي الاقتصاد المواصلات التعليم الغلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد