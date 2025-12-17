متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم إصدار حزمة جديد لزيادة الأجور في الفترة الحالية ولكن سيتم الاعلان عنها في العام المالي الجديدمشيرا إلى أنه سيتم عمل برنامج إصلاح إقتصادي، والمعدلات تقترب من القيام ببرنامج اصلاح اقتصادي.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، ان رئيس الوزراء أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناءا على إرتفاع معدلات النمو، مؤكدا أنه سيتم العمل على تحسين أوضاع المواطنين.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك محاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق وتحسين أوضاع محدودي الدخل من خلال المبادرات سواء مبادرة 100 مليون صحة وغيرها وسنعمل على استكمالها، وسيتم العمل على زيادة الأجور تباعا .

وأشار محمد الحمصاني إلى أن سنعمل على تثبيت أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن هناك معارض سيتم اقامتها بصورة متكررة، وسنعمل على متابعة الأسواق من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة سواء وزارة التموين أو زوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

وأستكمل تصريحاته قائلا “ الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدا أنه نشهد الأن تراجع في معدلات التضخم والعام المقبل سوف يشهد تراجع أكبر”