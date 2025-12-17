رينارد يجري تعديلات على تشكيل السعودية في مواجهة الإمارات بكأس العرب

يستعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لإجراء تعديلات على تشكيل المنتخب السعودي قبل مواجهة الإمارات، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، غدا الخميس، ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، سيعتمد رينارد على عبدالإله العمري في قلب الدفاع، ليعوض غياب وليد الأحمد الذي سيغيب عن اللقاء بداعي الإيقاف، عقب طرده في مواجهة الأردن بنصف النهائي.

كما يتجه الجهاز الفني للدفع بمصعب الجوير في خط الوسط بجوار ناصر الدوسري وعبدالله الخيبري، لتعويض غياب الثنائي محمد كنو ومراد هوساوي اللذين يبتعدان عن المباراة بسبب الإصابة.

وبحسب التوقعات، سيخوض المنتخب السعودي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي مجرشي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، نواف بوشل

خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح أبو الشامات، فراس البريكان.