صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

شهد عزاء شقيقة الفنان عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، والذي يقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور الفنانين محمد أبو داوود، محمود عبد المغني، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أحمد رزق، يسرا، صلاح عبد الله، عمرو يوسف، أحمد فهيم، مجدي بدر، عماد زيادة، علاء مرسي، المخرج محمد ياسين، والفنان إسماعيل فرغلي، وغيرهم.





شهد عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام غيابه عن مراسم العزاء، بسبب التزامه بالعُزلة التامة، وغيابه عن التواجد في أي تجمعات.

كما تواجد نجليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، رامى عادل إمام، ومحمد إمام، وحضر أيضًا الفنان خالد ذكى والنجمة لبلبة، ومجموعة آخرين من المقربين.

وكان غاب الزعيم عادل إمام أيضا عن حضور جنازة شقيقته السيدة إيمان إمام التى رحلت عن عالمنا، وشيع الجثمان من مسجد الشرطة بحضور ابنها عمر مصطفى متولى، وحرص على الحضور أحمد السعدنى واوس اوس ومحمد عبد الرحمن.