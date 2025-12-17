قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر يتفقد مدرسة أرمنت الحيط خلال زيارة أخوية لمنطقة الأقصر

الرهبان
الرهبان
ميرنا رزق

قام الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، يرافقه الأخ جرجس متى، عضو مجلس المشورة الرهباني، بزيارة إلى مدرسة الآباء الفرنسيسكان بأرمنت الحيط، وذلك ضمن جولتهما التفقدية لرهبان منطقة الأقصر.

كان في استقبالهما الأب ميلاد جودة، رئيس دير العائلة المقدسة، بالأقصر، والأب أيوب جمال، مدير مدرسة الفرنسيسكان، بأرمنت الحيط، بجانب الأخ يوسف شحاتة.

تأتي هذه الزيارة في سياق حرص الرهبنة الفرنسيسكانية على متابعة العمل التربوي، والرعوي، والوقوف على احتياجات الرهبان، والمؤسسات التعليمية التابعة لها، تأكيدًا على روح الأخوّة، ودعمًا لرسالة التعليم، والخدمة التي تضطلع بها المدرسة في خدمة المجتمع المحلي، وفق القيم الفرنسيسكانية القائمة على البساطة، والمحبة، والعطاء.

الفرنسيسكان الآباء الفرنسيسكان العائلة المقدسة مدرسة الفرنسيسكان الرهبنة الفرنسيسكانية الرهبان

