الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر يتفقد مدرسة أرمنت الحيط خلال زيارة أخوية لمنطقة الأقصر

قام الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، يرافقه الأخ جرجس متى، عضو مجلس المشورة الرهباني، بزيارة إلى مدرسة الآباء الفرنسيسكان بأرمنت الحيط، وذلك ضمن جولتهما التفقدية لرهبان منطقة الأقصر.

كان في استقبالهما الأب ميلاد جودة، رئيس دير العائلة المقدسة، بالأقصر، والأب أيوب جمال، مدير مدرسة الفرنسيسكان، بأرمنت الحيط، بجانب الأخ يوسف شحاتة.

تأتي هذه الزيارة في سياق حرص الرهبنة الفرنسيسكانية على متابعة العمل التربوي، والرعوي، والوقوف على احتياجات الرهبان، والمؤسسات التعليمية التابعة لها، تأكيدًا على روح الأخوّة، ودعمًا لرسالة التعليم، والخدمة التي تضطلع بها المدرسة في خدمة المجتمع المحلي، وفق القيم الفرنسيسكانية القائمة على البساطة، والمحبة، والعطاء.