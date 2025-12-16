الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسين بانينا وباناوا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الموافق السابع من شهر كيهك القبطي ، بذكرى استشهاد القديسين بانينا وباناوا، بحسب ما ورد في السنكسار.

القديسين بانينا وباناوا

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين ، إن القديسين بانينا وباناوا وُلدا وتربيا بإحدى القرى القريبة من ملوى، وعُرفا منذ صغرهما بحياة التقوى، إذ اتفقا على الأصوام والصلوات والقراءات، وأظهرا نبوغا في العلم ونقاوة في السيرة.

وأضاف أن الله، لما رأى جهادهما ونقاوة قلبيهما، أرشدهما إلى شيخ ناسك قديس بمنطقة الفيوم، فتتلمذا على يديه لمدة ثلاث سنوات، ثم توجها جنوبًا إلى جبل إبصاي التابع لأخميم، حيث كان يقيم عدد من النساك القديسين.

وأوضح السنكسار أن النساك بنوا كنيسة بالجبل، ولرغبتهم في تدشينها، نزل القديس بانينا إلى القديس بساده الأسقف ودعاه، فجاء وكرّس الكنيسة، كما رسم بانينا قسًا، وباناوا شماسًا.

وأشار إلى أن الوثنيين كانوا يقيمون صنمًا ضخمًا بجبل أدريبه القريب من سوهاج ويقدمون له الذبائح البشرية، فحزن القديسان على ذلك، وصليا إلى الله لينهي عبادة الأوثان، فثار الشعب الوثني عليهما، لكن الله حفظهما.

وأضاف أن كهنة الأصنام شكوهما للملك مكسيميانوس أثناء اضطهاده للمسيحيين، فأمر بالقبض عليهما، وفي ذلك الوقت ظهر ملاك الرب لهما وأخبرهما بأن الأكاليل السماوية قد أُعدت لهما، فانطلقا إلى الملك وشهدا بإيمانهما، فأمر بقطع رأسيهما، ونالا إكليل الشهادة.

كتاب السنكسار الكنسي

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.