الأنبا باسيليوس يترأس يوم الخادم بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يوم الخادم، وتكريم الخريجين، وخدام الأنشطة الرعوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

أهمية التفاني في الخدمة

شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، والأب ألفي عطية، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "من وجد خادم قد وجد كنزا".

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشددًا على ضرورة بنيان الخادم، متمنيا للجميع رسالة مثمرة.

وكان نيافته ترأس قداس استقبال ذخائر القديسة ريتا، شفيعة الأمور المستعصية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حياة البار"، مؤكدًا أن حضور ذخائر القديسين هي عطية إلهية للكاتدرائية، والإيبارشية، وتشجيعًا للجميع من أجل الاقتداء بحياتهم، لأن القداسة ممكنة، وقابلة للتحقيق لمن يتفاعل مع نعمة الله، مهنئًا الجميع ببدء صوم الميلاد.