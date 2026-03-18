الأقمار الصناعية ترصد سحباً رعدية تقترب من الحدود الغربية.. والأمطار بدأت بالفعل

مع استمرار متابعة الحالة الجوية، أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وتمتد تدريجيًا مع الوقت لتشمل مناطق من شمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يُرجى الالتزام بالإرشادات التالية:

- القيادة بحذر خاصة على الطرق المكشوفة

-وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.

وفي خليج السويس، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 23 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

بلطيم 21 12

المنصورة 23 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 12

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 23 13

طابا 21 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 11

سيوة 21 11

رأس غارب 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 30 19

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 31 20

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 27 18

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 27 13

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13