قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأقمار الصناعية ترصد سحباً رعدية تقترب من الحدود الغربية.. والأمطار بدأت بالفعل

حالة الطقس
حالة الطقس

مع استمرار متابعة الحالة الجوية، أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من  الصحراء الغربية، وتمتد تدريجيًا مع الوقت لتشمل مناطق من شمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يُرجى الالتزام بالإرشادات التالية:
- القيادة بحذر خاصة على الطرق المكشوفة
-وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.

وفي خليج السويس، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 23 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

بلطيم 21 12

المنصورة 23 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 12

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 23 13

طابا 21 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 11

سيوة 21 11

رأس غارب 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 30 19

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 31 20

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 27 18

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 27 13

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

الحالة الجوية صور الأقمار الصناعية السحب الرعدية سقوط أمطار الرياح تدهور مستوى الرؤية الأفقية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام

عيد الفطر 2026

عيد الفطر 2026.. مواقيت صلاة العيد وحكمها

الجامع الأزهر

كل ليلة جزء قرآني.. الجامع الأزهر ينتهي من ختم القرآن في ليلة 29 رمضان

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد