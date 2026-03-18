الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار التموين مارس 2026.. القائمة الكاملة ونصيب الفرد

عبد الفتاح تركي

أسعار التموين مارس 2026 .. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية الخاصة بشهر مارس 2026 للأسر المستحقة للدعم، اعتبارًا من يوم 1 مارس 2026، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين شهريًا لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، وسط اهتمام متزايد بالبحث عن قائمة الأسعار الرسمية ونصيب الفرد على بطاقة التموين خلال الشهر الجاري.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع استمرار عمليات صرف السلع التموينية حتى نهاية شهر مارس، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة تفاصيل الأسعار المعلنة رسميًا، فضلًا عن قيمة الدعم المخصص لكل فرد داخل المنظومة التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2026

أعلنت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2026، والتي تشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية والمنتجات اليومية التي تلبي احتياجات الأسر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر سكر معبأ 1 كجم بلغ 12.60 جنيه، فيما سجل زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا، وبلغ سعر خل 5% 900 ملي 6 جنيهات، وسعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.

كما بلغ سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه، وسجلت الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه، بينما بلغ سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات، وسعر كيس ملح الطعام 300 جم 1.25 جنيه.

وسجل بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات، بينما بلغ سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18 جنيهًا، وسعر مكرونة 800 جم 17 جنيهًا، وسعر الشاي الناعم 40 جم 5 جنيهات.

كما بلغ سعر المسحوق العادي اليدوي 800 جم 16 جنيهًا، وسجل بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف، بينما بلغ سعر مسحوق غسيل 60 جرام 4.50 جنيه، وسعر بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

وسجل سعر المسلى الصناعي 800 جم 36 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه، وسعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات، وسعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

كما بلغ سعر مكرونة 400 جم 8.5 جنيه، وسعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه، وسجل مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا، وسعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

وبلغ سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا، وسعر فول معبأ 500 جم 9 جنيهات، وسجلت المربى بأنواعها 350 جرام 16 جنيهًا، بينما بلغ سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

كما بلغ سعر بسكويت تومورو بأنواعه 3 جنيهات، وسعر بسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه، وسجل العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا، لتشمل القائمة مختلف السلع التي يحتاجها المواطن ضمن منظومة الدعم.

موعد صرف السلع التموينية مارس 2026

بدأ صرف السلع التموينية لشهر مارس يوم 1 مارس 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر ذاته، بما يتيح للمواطنين فرصة صرف مقرراتهم التموينية في أي وقت خلال الفترة المحددة دون تكدس أو ضغط على المنافذ.

ويتم صرف السلع عبر منافذ التموين المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعمل على توفير السلع الأساسية وفق الأسعار الرسمية، مع الالتزام بحصص الدعم المحددة لكل مستفيد.

نصيب الفرد على بطاقة التموين مارس 2026

حددت وزارة التموين قيمة الدعم المخصص لكل فرد على بطاقة التموين بنحو 50 جنيهًا، يحصل من خلالها المواطن على السلع الأساسية، وفي مقدمتها زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء سلع غذائية أخرى من القائمة المتاحة وفقًا لقيمة الدعم.

ويتيح هذا النظام للمواطنين مرونة في اختيار احتياجاتهم الأساسية من السلع التموينية، بما يتناسب مع متطلبات كل أسرة، في إطار منظومة الدعم التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية.

أهمية منظومة التموين في دعم الأسر المصرية

تمثل منظومة التموين أحد أبرز أركان الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، حيث تسهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مدعومة لملايين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتواصل وزارة التموين جهودها لضمان توافر السلع بشكل منتظم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار داخل منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
أسامة أبو المجد
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
