ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بزهور بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة موسعة بحي الزهور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، خلال شهر رمضان.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و تحت إشراف محمد حلمي مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد وأماني صقر وكيل المديرية، وبقيادة هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، وبمشاركة إدارة المتابعة بمجلس المدينة، وإدارة البيئة، ومسؤولي التراخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من قطع غيار سيارات مجهولة المصدر شملت فلاتر زيوت سيارات و سيور كاتينة دون أي بيانات تفيد المصدر أو بلد المنشأ، بالمخالفة للقوانين المنظمة.

و تم تحرير تقريرين للمخابز البلدية المدعمة و تقرير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالاضافة الى تقرير توقف عن الإنتاج

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات وإرفاق تقرير فني من الجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق بكافة الأحياء، خاصة خلال شهر رمضان، لضبط أي ممارسات غير قانونية تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين أو تداول سلع مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد كافة صور الغش التجاري والتدليس، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة لهم.