ختام مميز للدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب إستاد بورسعيد بحضور نجوم منتخب مصر| شاهد

اختتم مركز شباب الإستاد بمحافظة بورسعيد فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت على ملعب النورس ، وذلك بحفل ختام كبير أقيم على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور رسمي وجماهيري واسع.



وفي كلمته خلال مراسم الختام وجه الأستاذ صابر عبيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإستاد التحية والتقدير إلى جميع الفرق التي شاركت في الدورة مشيدا بالمستوى الفني المتميز والروح الرياضية التي ظهرت خلال المباريات.

ختام مميز للدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب إستاد بورسعيد بحضور نجوم منتخب مصر

و أعرب عن خالص شكره وتقديره للسيدات وضيوف حفل الختام على حضورهم ومشاركتهم هذه المناسبة الرياضية المميزة.





وأكد عبيد أن الهدف الأساسي من تنظيم الدورة الرمضانية هو جمع الشباب في أجواء من المنافسة الشريفة وتعزيز روح الرياضة والتعاون بين الجميع مشيرا إلى أن الدورة شهدت مشاركة كبيرة عكست نجاحها وأهميتها داخل المجتمع الرياضي والشبابي.

وشهدت الدورة منافسات قوية بين الفرق المشاركة حيث توّج فريق القبة بالمركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه بينما جاء فريق ستايل في المركز الثاني وحصل على 20 ألف جنيه فيما حصد فريق كمبراتيف المركز الثالث وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه وجاء فريق مجدي حسين في المركز الرابع وحصل على جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه. كما تم تكريم أصحاب الجوائز الفردية حيث تم منح جوائز أفضل حارس مرمى بجائزة وقدرها الفين جنيه وأفضل هداف بجائزة الفين جنيه وكأس أحسن لاعب بجائزة الفين جنيه تقديرا لأدائهم المميز خلال البطولة ؛ بخلاف كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للمركز الثلاثة الأولى .

وشهدت الدورة مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين 240 لاعبا و24 مدربا و34 إداريا في تأكيد واضح على حجم الإقبال الكبير على البطولة والنجاح التنظيمي الذي حققته

وتضمن حفل الختام عددًا من الفقرات الفنية التي أضفت أجواء من البهجة والاحتفال حيث شاركت فرقة السمسمية بقيادة المطرب محمد الزهار والمطربة شهيرة وقدموا مجموعة من الفقرات الغنائية التراثية التي لاقت تفاعلًا كبيرا من الحضور.

كما قام بتقديم فقرات الحفل الدكتور محمد فاروق الذي أدار فعاليات الحفل بأسلوب مميز فيما تولى التعليق على المباراة النهائية الدكتور خالد مجاهد الذي أضفى حماسًا كبيرًا على أجواء اللقاء.



وحضر مراسم حفل الختام الأستاذ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار والدكتور جاسر الشاعر رئيس مجلس إدارة نادي بورفؤاد والكابتن محمد ياسين والأستاذ محمد جبر والمهندس على جبر والاستاذ ممدوح التابعى والاستاذ عمرو متولى والأستاذ خالد تمام أمين صندوق مركز شباب الإستاد والأستاذ محمد قوطه نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عاشور عضو مجلس الإدارة ، والمهندس احمد الديب عضو مجلس الادارة ، الاستاذة روفان مصطفي عضو مجلس الإدارة، الاستاذة بسملة نبيل عضو مجلس الإدارة، الاستاذ محمد عادل النجار عضو مجلس الإدارة

كما ضمت اللجنة المنظمة للدورة كلًا من الكابتن محمد عبد النعيم والكابتن أحمد مسلم والكابتن عادل الشهاوي والكابتن السيد أبو الفتوح والأستاذ محمود حسن والاستاذة دعاء خيرالله الذين بذلوا جهودا كبيرة في تنظيم وإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف الذي نال إشادة الحضور والمشاركين.

واختُتم الحفل بتكريم الفرق الفائزة وتسليم الكؤوس والجوائز المالية وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين اللاعبين والجماهير والحضور في ختام ناجح لدورة رمضانية مميزة رسخت قيم الرياضة والتنافس الشريف بين الشباب.