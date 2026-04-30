محافظ أسوان يرصد ويضبط مخالفات .. ويوجه بالتشديدات الحاسمة لإعادة الانضباط للشارع

محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الشوارع والميادين والأسواق ، فى إطار المتابعة اللحظية لحالة الشارع الأسوانى ، والتأكد من تحقيق الإنضباط وتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وخلال جولته، رصد المحافظ قيام إحدى عربات بيع المأكولات بإستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية بدلاً من الأسطوانة التجارية بالمخالفة للضوابط المنظمة بما يؤثر سلباً على منظومة تداول البوتاجاز المنزلى ، وعلى الفور وجه بتحرير محضر تموينى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مكلفاً إدارة المرور بإتخاذ الإجراء اللازم حيال إحدى السيارات للمرور المعاكس بالطريق للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات من أى أضرار .

كما كلف محافظ أسوان الوحدات المحلية والأحياء بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المحلات لإلزام أصحابها بخطوط التنظيم المحددة ، مع رفع الإشغالات أولاً بأول، والتحفظ عليها لمنع تكرارها ، والتصدى للعشوائية بشكل حاسم ، موجهاً مسئولى التموين ورئيس حى غرب بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض بائعى أسطوانات البوتاجاز للتعرف على الموقف القانونى لتوزيع الأسطوانات وبيعها بالأسعار المقررة دون أى مغالاة للمستهلك من جمهور المواطنين .

وفى ميدان الحدادين ، شدد المحافظ على عدد من سائقى سيارات النقل الثقيل (الشاسية) بضرورة الإلتزام بالكميات والسعات المقررة لهم عند التموين بالوقود ، محذراً من أى تجاوزات حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة فوراً حيال المخالفين ، وذلك فى إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول المواد البترولية ، والتزود بالوقود والمحروقات .

وفى لفتة تعكس التواصل المباشر مع المواطنين ، حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى عدد من الأهال ى، موجهاً الأجهزة التنفيذية بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وتم التأكيد على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل يومى ودون توقف لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها .
وتم أيضاً التشديد على أن الإنضباط فى الشارع الأسوانى مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ، ولن يتم التهاون مع أى تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن المرحلة الحالية تتطلب الحسم فى تطبيق القانون وتحقيق الإنضباط الكامل .

