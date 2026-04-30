الأمم المتحدة: لا وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان.. وأكثر من مليوني شخص حياتهم مهددة

قالت ليلى بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، إنّه لا يوجد وقف لإطلاق النار حقيقي في لبنان، مشيرًا، إلى أن الوضع ما يزال متقلبا.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك هجمات من الجانب الإسرائيلي على جنوب لبنان بصورة يومية، وأولئك الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم لا يتم منحهم أي غطاء أمني، وهم بحاجة إلى بنية تحتية لإعاشتهم".

وتابعت: "هناك حاجات مُلحة للأشخاص النازحين، ويتوجب تقديم خدمات متنقلة وإيصال الاحتياجات الطبية لهم"، مشيرةً، إلى أنها زارت عددا من الملاجئ في لبنان، ولافتةً إلى بها أكثر من مليوني شخص حياتهم مهددة.

وأوضحت، أنّ هذه الملاجئ عبارة عن مدارس، ويتم إسكان اكثر من مليوني شخص بهم، والطواقم هناك تحاول بذل كل ما في وسعها من أجل إبقاء حياة هؤلاء الأشخاص في أمان.

وأكدت، أنّ الصندوق يتعاون مع السلطات اللبنانية لمنع تفاقم الأوضاع في لبنان بين النازحين، مشيرةً، إلى أنّ هيئات الأمم المتحدة تحاول مساعدة النازحين في مناطق النازحين في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن الموقف سيتفاقم وسيكون صعبا على الكثير من الأشخاص، لأن أماكن النزوح مزدحمة للغاية، ولا توجد أي خصوصية على الإطلاق.

وأتمت ليلى بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية: "أنا امرأة، ولا أعلم كيف أعيش في مكان به 200 أو 300 شخص يستخدمون مرحاضا واحدا