تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يسفر عن سقوط شهداء وتدمير منازل ومنشآت

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا، أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير واسع في الممتلكات، حيث استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلًا في بلدة جبشيت، ما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد أسرة مكونة من أربعة أفراد.

كما جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على منطقة كفرجوز في النبطية، مستهدفًا مبنى سكنيًا أدى القصف إلى تدميره بالكامل.

وفي بلدة تول، شن الطيران الحربي غارة على أحد المنازل، ما أسفر عن تدميره واستشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، خضع على إثرها لعمليات جراحية في أحد مستشفيات النبطية.

وامتدت الاعتداءات إلى مدينة بنت جبيل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بنسف مجمع “موسى عباس” الرياضي، كما شنت غارتين على بلدة البازورية ومحيط ملعب حاريص.

وفي قضاء صور، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق العام في بلدة البازورية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع فوق مناطق الجنوب.