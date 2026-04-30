الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟

كأس العالم 2026
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إدخال مجموعة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، على أن يتم تطبيقها بداية من منافسات كأس العالم 2026، في خطوة تستهدف تقليل الجدل التحكيمي وتعزيز الانضباط داخل الملعب. 

وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع النسخة التاريخية المرتقبة من البطولة، والتي ستُقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2026. 

تعديلات كأس العالم 2026

من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها، إلغاء تأثير البطاقات الصفراء المتراكمة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث سيتم تصفيرها قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، ثم إعادة تصفيرها مرة أخرى بعد الدور ربع النهائي. 

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم غياب اللاعبين المؤثرين عن المباريات الحاسمة بسبب تراكم الإنذارات، بما يرفع من مستوى المنافسة في الأدوار النهائية. 

كما تضمنت التعديلات الجديدة، تشديد العقوبات على بعض السلوكيات داخل أرض الملعب، إذ سيتم معاقبة اللاعبين الذين يغادرون الملعب اعتراضًا على قرارات الحكم، في إطار فرض مزيد من الالتزام والانضباط. 

ومن بين النقاط اللافتة أيضًا، فرض عقوبات على اللاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم أثناء الحديث مع زملائهم أو الحكام، في محاولة لتعزيز الشفافية ومنع أي سلوكيات غير واضحة قد تثير الجدل أو الشكوك خلال المباريات. 

وتعكس هذه التعديلات توجه الاتحاد الدولي نحو تطوير قوانين اللعبة بما يتماشى مع تطور كرة القدم الحديثة، خاصة مع التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة، ما يتطلب المزيد من التنظيم والوضوح في تطبيق القوانين.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل، يترقب منتخب مصر المشاركة في البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط آمال جماهيرية بتحقيق ظهور قوي يعكس تطور الكرة المصرية على الساحة العالمية. 

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من المونديال في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية قياسية.

وللمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبا في كأس العالم، بدلا من 32 كما كانت الحال منذ 1998، كما ستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها 3 دول في وقت واحد: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق البطولة وتعزيز جماهيريتها حول العالم.

