2.5 مليون دولار.. زيادة مكافآت كأس العالم 2026

كشف الخبير التحكيمي عامر العمايرة عن قرار مجلس الفيفا بصرف 2.5 مليون دولار للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏مجلس الفيفا يقرر صرف مبلغ 2.5 مليون دولار بدلاً من 1.5 مليون دولار لكل منتخب مشارك لتغطية تكاليف التحضير لكأس العالم 2026

حقق منتخب مصر لكرة القدم مكاسب مالية ضخمة انعكست بشكل مباشر على خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة



ووفقًا للأرقام المعلنة، سيحصل منتخب مصر على ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار، وهي القيمة المخصصة لكل منتخب مشارك في البطولة كحد أدنى، مقابل الظهور في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم.

ويأتي هذا المبلغ ضمن منظومة الجوائز التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تهدف إلى دعم المنتخبات المشاركة وتعزيز التنافسية في النسخة التاريخية المرتقبة.