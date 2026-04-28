نادر السيد: توروب غير موفق مع الأهلي.. وانظروا إلى ما يقدمه زيزو وتريزيجيه مع منتخب مصر

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن تراجع نتائج الاهلي في الفترة الأخيرة أمر طبيعي ومنطقي في كرة القدم.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: ليس من المنطقي أن يحصل فريق على كل الألقاب في كل موسم، والإخفاق امر طبيعي في كرة القدم.

وأضاف: الأهلي غير موفق مع ييس توروب، ولكن الاهلي يمتلك لاعبين على اعلى مستوى وانظروا إلى اداء زيزو وتريزيجيه وأمام عاشور مع منتخب مصر.

وتابع: النظر إلى قيمة عقد زيزو مع الاهلي امر غير منطقي، الاهلي تعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر وهو افضل لاعب في مصر وأفريقيا.

وواصل: زيزو لم يكن صفقة كيدية ولكنها صفقة فنية، فمن يكون أمامه فرصة التعاقد مع زيزو ولا يبرم هذه الصفقة، وانظروا إلى العرض الخليجي لضم زيزو كان يفوق عرض الاهلي أضعاف.